В Краснодаре до вечера осадков не ожидается
Сегодня в Краснодаре до вечера осадков не ожидается. Синоптики сообщают, что день будет преимущественно солнечным и безветренным.
Сегодня в Краснодаре до вечера осадков не ожидается. Синоптики сообщают, что день будет преимущественно солнечным и безветренным.
Ветер переменных направлений 7−12 м/с. Столбики термометров покажут до 17 градусов тепла.
В Краснодарском крае возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 7−12 м/с. Температура воздуха 13−18 градусов.
На Черноморском побережье также возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 6−11 м/с, местами до 13 м/с. Температура воздуха 18−20 на юге до 23−25 градусов.