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09:41 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре до вечера осадков не ожидается

Сегодня в Краснодаре до вечера осадков не ожидается. Синоптики сообщают, что день будет преимущественно солнечным и безветренным.

Ветер переменных направлений 7−12 м/с. Столбики термометров покажут до 17 градусов тепла.

В Краснодарском крае возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 7−12 м/с. Температура воздуха 13−18 градусов.

На Черноморском побережье также возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 6−11 м/с, местами до 13 м/с. Температура воздуха 18−20 на юге до 23−25 градусов.

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