Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Специалисты выяснили, что такое измена
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
14«Дарю тебе звезду»
22Цвет нации
15Роботы в Пальмире
10:07 (мск), источник: КрымPress

Все пляжи Крыма внесут в реестр готовности территорий к купальному сезону

О создании реестра готовности пляжных территорий к купальному сезону заявил глава Минкурортов РК Сергей Стрельбицкий.

Пляжи Крыма в перечень будут вносить на основе их паспортизации. Паспорт представляет собой документ, в котором, помимо основных характеристик, ставятся отметки о наличии санитарно-эпидемиологического заключения и акта технического освидетельствования, а также отметка администрации муниципального образования. Благодаря данному реестру министерство, совместно с Роспотребнадзором, МЧС и местными администрациями, сможет координировать работу пляжных территорий.

Кроме того, все данные будут добавлены в свободный доступ в сети интернет. Любой желающий сможет проверить безопасность того или иного пляжа, — цитирует Сергея Стрельбицкого пресс-служба Минкурортов РК. С 18 апреля в Крыму проводятся проверки санитарного состояния пляжных территорий. Вся собранная информация будет передана заместителю Председателя Совета министров Крыма — руководителю Аппарата Совета министров Крыма Ларисе Опанасюк. Затем, 24 апреля планируется большое селекторное совещание под председательством Главы республики, на котором главы администраций будут докладывать о состоянии пляжных объектов, — озвучил намерения министр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крым может провалить курортный сезон, если
CNN узнал о переброске сирийской авиации ближе к военной базе РФ
Тиллерсон: ядерная сделка с Ираном потерпела неудачу
Туристам могут возвращать деньги за путевки на курорты РФ
Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении КНДР
В Керченском проливе возобновили поиск экипажа затонувшего судна
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь