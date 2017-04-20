Все пляжи Крыма внесут в реестр готовности территорий к купальному сезону
О создании реестра готовности пляжных территорий к купальному сезону заявил глава Минкурортов РК Сергей Стрельбицкий.
О создании реестра готовности пляжных территорий к купальному сезону заявил глава Минкурортов РК Сергей Стрельбицкий.
Пляжи Крыма в перечень будут вносить на основе их паспортизации. Паспорт представляет собой документ, в котором, помимо основных характеристик, ставятся отметки о наличии
Кроме того, все данные будут добавлены в свободный доступ в сети интернет. Любой желающий сможет проверить безопасность того или иного пляжа, — цитирует Сергея Стрельбицкого