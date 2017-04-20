Все пляжи Крыма внесут в реестр готовности территорий к купальному сезону

Пляжи Крыма в перечень будут вносить на основе их паспортизации. Паспорт представляет собой документ, в котором, помимо основных характеристик, ставятся отметки о наличии санитарно-эпидемиологического заключения и акта технического освидетельствования, а также отметка администрации муниципального образования. Благодаря данному реестру министерство, совместно с Роспотребнадзором, МЧС и местными администрациями, сможет координировать работу пляжных территорий.

Кроме того, все данные будут добавлены в свободный доступ в сети интернет. Любой желающий сможет проверить безопасность того или иного пляжа, — цитирует Сергея Стрельбицкого пресс-служба Минкурортов РК. С 18 апреля в Крыму проводятся проверки санитарного состояния пляжных территорий. Вся собранная информация будет передана заместителю Председателя Совета министров Крыма — руководителю Аппарата Совета министров Крыма Ларисе Опанасюк. Затем, 24 апреля планируется большое селекторное совещание под председательством Главы республики, на котором главы администраций будут докладывать о состоянии пляжных объектов, — озвучил намерения министр.