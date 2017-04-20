Актер Самарского театра драмы получил «Золотую Маску»
Он награжден за лучшую роль второго плана.
Он награжден за лучшую роль второго плана.
Актер Самарского академического театра драмы им. Горького, заслуженный артист РФ Владимир Гальченко стал лауреатом главной национальной премии «Золотая Маска» в номинации «Оперетта-мюзикл/Лучшая роль второго плана» за роль Князя Серпуховского в спектакле «История лошади».
Церемония награждения проходит в данный момент в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И.
Спектакль, премьера которого состоялась в апреле 2016 года, помимо этого претендовал на «Маску» еще в трех номинациях: работа режиссера (Сергей Грицай) в жанре «Оперетта/мюзикл / спектакль», мужская роль (Владимир Морякин) и работа художника (Александр Орлов), пишет «Самарская газета».
В этом году в фестивале «Золотая Маска» от Самарской области участвуют сразу три театра. Помимо драмы, это Самарский театр оперы и балета (опера «Леди Макбет Мценского уезда») и новокуйбышевский театр «Грань» (средневековый фарс «Корабль дураков»).