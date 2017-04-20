Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Ученые обнаружили под Марианской впадиной признаки жизни
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
14«Дарю тебе звезду»
22Цвет нации
15Роботы в Пальмире
09:33 (мск), источник: НИА Самара

Актер Самарского театра драмы получил «Золотую Маску»

Он награжден за лучшую роль второго плана.

Актер Самарского академического театра драмы им. Горького, заслуженный артист РФ Владимир Гальченко стал лауреатом главной национальной премии «Золотая Маска» в номинации «Оперетта-мюзикл/Лучшая роль второго плана» за роль Князя Серпуховского в спектакле «История лошади».

Церемония награждения проходит в данный момент в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Спектакль, премьера которого состоялась в апреле 2016 года, помимо этого претендовал на «Маску» еще в трех номинациях: работа режиссера (Сергей Грицай) в жанре «Оперетта/мюзикл / спектакль», мужская роль (Владимир Морякин) и работа художника (Александр Орлов), пишет «Самарская газета».

В этом году в фестивале «Золотая Маска» от Самарской области участвуют сразу три театра. Помимо драмы, это Самарский театр оперы и балета (опера «Леди Макбет Мценского уезда») и новокуйбышевский театр «Грань» (средневековый фарс «Корабль дураков»).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Самаре торговцы шаурмой и хлебом незаконно пользовались водой
CNN узнал о переброске сирийской авиации ближе к военной базе РФ
Тиллерсон: ядерная сделка с Ираном потерпела неудачу
Туристам могут возвращать деньги за путевки на курорты РФ
Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении КНДР
В Керченском проливе возобновили поиск экипажа затонувшего судна
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь