Актер Самарского театра драмы получил «Золотую Маску»

Актер Самарского академического театра драмы им. Горького, заслуженный артист РФ Владимир Гальченко стал лауреатом главной национальной премии «Золотая Маска» в номинации «Оперетта-мюзикл/Лучшая роль второго плана» за роль Князя Серпуховского в спектакле «История лошади».

Церемония награждения проходит в данный момент в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Спектакль, премьера которого состоялась в апреле 2016 года, помимо этого претендовал на «Маску» еще в трех номинациях: работа режиссера (Сергей Грицай) в жанре «Оперетта/мюзикл / спектакль», мужская роль (Владимир Морякин) и работа художника (Александр Орлов), пишет «Самарская газета».

В этом году в фестивале «Золотая Маска» от Самарской области участвуют сразу три театра. Помимо драмы, это Самарский театр оперы и балета (опера «Леди Макбет Мценского уезда») и новокуйбышевский театр «Грань» (средневековый фарс «Корабль дураков»).

