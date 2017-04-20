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10:20 (мск), источник: АиФ Красноярск

В субботу красноярцы смогут пройти бесплатный медосмотр

22 апреля — единый день диспансеризации.

В предстоящую субботу в Красноярске пройдет единый день диспансеризации, отметили в Крайздраве.

Провести акцию в выходной день решено специально, чтобы работающее население смогло обратиться в свои поликлиники.

В этом году диспансеризации подлежат граждане следующих годов рождения: 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996.

Как правило, медосмотр проходит в два этапа. В субботу все желающие смогут пройти первый этап — это целевые скрининги с целью выявления признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития и выявление приема гражданами наркотических и психотропных веществ.

Напомним, что диспансеризацию рекомендовано проходить раз в три года, начиная с 21-летнего возраста.

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