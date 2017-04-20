Верхняя Пышма сегодня прощается с Ириной Вахрушевой
Начало траурной церемонии в 13:00 в Храме Александра Невского на кладбище.
Начало траурной церемонии в 13:00 в Храме Александра Невского на кладбище.
В Верхней Пышме сегодня состоятся похороны 30-летней Ирины Вахрушевой, сообщает 20 апреля корреспондент «АиФ-Урал».
В 12.30 от ТЦ «Куприт» будут отходить автобусы. В 13.00 состоится прощание в Храме Александра Невского. На 15.00 назначен поминальный обед в благотворительной столовой.
Все активистов, кто принимал участие в поисках, ждут в 13.00 в Храме.
Екатеринбургский токарь Алексей Фалькин напал на Ирину Вахрушеву, когда она разговаривала по телефону и шла в гости к подруге. Он изнасиловал девушку, а затем убил. Ближайшие два месяца убийца проведет в СИЗО. У девушки остался пятилетний ребенок.