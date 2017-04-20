В Башкирии достигнут минимальный уровень смертности населения

Об этом заявил на пленарном заседании Госсобрания РБ Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

«В 2016 году удалось повысить продолжительность жизни на один год — с 70 до 71 года. По итогам 2016 года в республике наблюдался естественный прирост населения на уровне 3,3 тыс человек или 8/10 промилле. Смертность населения в расчете на 100 тыс населения снизилась по отношению к предыдущему году на три процента. Здесь был достигнут минимальный уровень общей смертности, который был в 21 веке, — 12,9 промилле. По темпам снижения данного показателя мы вышли на 12 место в России, тогда как в 2015 году были на 72-м, — сказал докладчик. — В прошлом году младенческая смертность была снижена 18,9 процента до шести промилле».

Он сообщил, что основным приоритетом в деятельности Правительства было и остается решение социальных задач. Демографическая политика в республике в 2016 году была направлена на снижение смертности, повышение рождаемости, увеличение продолжительности жизни, снижение миграционного потока.

Премьер-министр особо подчеркнул, что на первый план вышла проблема повышения рождаемости и важность предпринимаемых в связи с этим дополнительных мер. В середине марта Главой республики был подписан Указ о единовременной социальной выплате молодым семьям при рождении первого ребенка. Денежные средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий. В соответствии с поручением Рустэма Хамитова разработан план мероприятий по увеличению численности населения, который включает ряд дополнительных мер, в ближайшее время после обсуждения план будет принят, заявил Рустэм Марданов.

20 апреля в Госсобрании — Курултае РБ Глава республики Рустэм Хамитов представил отчёт о работе Правительства РБ об итогах работы в 2016 году.