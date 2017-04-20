Часть Симферополя на несколько часов останется без воды

В пресс-службе пояснили, что это связано с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения по ул. Индустриальная, 41.

Так, с 10.00 до 15.00 воды не будет по пер. Индустриальный, ул. Индустриальная, Телегина, Красного Креста, Рабочая, Эскадронная, Дражинского, Калинина, Дзюбанова, ул. Лексина (до № 42), Чернышевского, ул. Павленко (от ул. Гоголя в сторону Эскадронной), ул. Спера (от ул. Гоголя в сторону Эскадронной), пер. Нижний, ул. Загородная, ул. Металлистов, ул. Аллейная и пер. Городской.