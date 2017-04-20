Часть Симферополя на несколько часов останется без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости (Крым). В Симферополе в четверг ряд улиц останется без водоснабжения. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости (Крым). В Симферополе в четверг ряд улиц останется без водоснабжения. Об этом сообщает
В
Так, с 10.00 до 15.00 воды не будет по пер. Индустриальный, ул. Индустриальная, Телегина, Красного Креста, Рабочая, Эскадронная, Дражинского, Калинина, Дзюбанова, ул. Лексина (до № 42), Чернышевского, ул. Павленко (от ул. Гоголя в сторону Эскадронной), ул. Спера (от ул. Гоголя в сторону Эскадронной), пер. Нижний, ул. Загородная, ул. Металлистов, ул. Аллейная и пер. Городской.