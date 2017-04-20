Минкультуры Крыма выступило против ликвидации Нижнегорского музея

— Минкультуры РК направило в адрес администрации Нижнегорского района письмо о недопустимости ликвидации музея, — сообщила Татьяна Манежина. — В случае принятия такого решения министерство оставляет за собой право его обжаловать.

Между тем в администрации района не спешат ставить точку в этом вопросе. Глава администрации Сергей Гришко сообщил «РГ», что консультации на эту тему продолжатся.

— Главное, чтобы музей работал, и его посещали люди, — объяснил глава администрации свою позицию. — Качество и объем услуг не будет уменьшено в любом случае, но вопрос о том, нужен ли музею директор и зачем плодить лишние юридические лица — остается открытым. Ведем переговоры с минкультуры.

Справка «РГ».

Нижнегорский краеведческий музей занимает площадь 92 квадратных метра на первом этаже многоквартирного дома. В его коллекции — около 1500 экспонатов. Музей ежегодно посещают около 7500 человек, в основном школьники. На его содержание бюджет района ежегодно тратит 725 тысяч рублей.