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09:48 (мск), источник: "Российская газета"

Минкультуры Крыма выступило против ликвидации Нижнегорского музея

Напомним, администрация Нижнегорского района собралась реорганизовать местный краеведческий музей (заметка «С экспонатами на выход?» в выпуске «РГ-неделя» от 16 марта) путем его включения в состав другого учреждения культуры. Местные чиновники утверждают, что делают это из соображения экономии бюджетных средств.

— Минкультуры РК направило в адрес администрации Нижнегорского района письмо о недопустимости ликвидации музея, — сообщила Татьяна Манежина. — В случае принятия такого решения министерство оставляет за собой право его обжаловать.

Между тем в администрации района не спешат ставить точку в этом вопросе. Глава администрации Сергей Гришко сообщил «РГ», что консультации на эту тему продолжатся.

— Главное, чтобы музей работал, и его посещали люди, — объяснил глава администрации свою позицию. — Качество и объем услуг не будет уменьшено в любом случае, но вопрос о том, нужен ли музею директор и зачем плодить лишние юридические лица — остается открытым. Ведем переговоры с минкультуры.

Справка «РГ».

Нижнегорский краеведческий музей занимает площадь 92 квадратных метра на первом этаже многоквартирного дома. В его коллекции — около 1500 экспонатов. Музей ежегодно посещают около 7500 человек, в основном школьники. На его содержание бюджет района ежегодно тратит 725 тысяч рублей.

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