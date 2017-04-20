Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Суд отказался сурово наказать избивших адвокатов полицейских
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Шахназаров выступил в защиту Боярской
DM: «глушилка РФ» задела гордость флота США
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Ирина Алферова зажигательно станцевала с дочерью - СМИ
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
10Полюс холода
22Цвет нации
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
15:19 (мск), источник: Коммерсантъ

РСА называет Волгоград одним из главных центров мошенничества в сфере ОСАГО

Волгоград — самый проблемный регион с точки зрения мошенничеств в сфере ОСАГО в России, сообщил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов на пресс-конференции в Нижнем Новгороде.

По его словам, доля криминальных автоюристов, которые фальсифицируют ДТП, экспертизу, убыток и подают иски в суды от имени страхователей в южных городах РФ «весьма значительна». В таких городах как Краснодар, Ростов-на-Дону и Волгоград она доходит до 80% от общего числа обращений в суд.

«Ни Центробанк, ни страховые компании официальной статистики по криминальным автоюристам не ведут, однако сбор информации по страховым компаниям за 2015−2016 годы показал, что доля мошеннических выплат в ОСАГО составляет около 30% от общей суммы выплат», — отметил Ефремов.

Напомним, в декабре СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении депутатов гордумы Волгограда Алексея Зверева и Евгения Щура — им предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159.5 (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой). По данным следствия, обвиняемые через своих родственников создали ООО «Верный выбор», сотрудники которого в судебном порядке незаконно взыскивали денежные средства за несуществующие дорожно-транспортные происшествия. Для этого они оформляли или покупали фиктивные извещения о ДТП, утверждают следователи, и проводили экспертные исследования в аффилированной организации, которая завышала стоимость восстановительного ремонта. Этот пакет документов был основанием для исков в суд, ответчиками выступали страховые компании.

По данным следствия, эта группа действовала в нескольких регионах России и только «Росгосстраху» в 2016 году нанесла ущерб в 50 млн рублей, сообщала ранее официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Куницкая. Сами депутаты своей вины не признают. Расследование уголовного дела продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Мы нашли форму, как донести до американской стороны свои идеи»
Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии Time
В Минфине оценили годовой объем «серой» зарплаты в России
На причастность к теракту в Петербурге проверят идеолога ИГИЛ
В Госдуме разработали законопроект о захоронении тела Ленина
Матвиенко осудила резкое выступление Сафронкова в Совбезе ООН
Ученые РАН дали определение российской нации
Российская фигуристка обновила собственный мировой рекорд
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь