РСА называет Волгоград одним из главных центров мошенничества в сфере ОСАГО

По его словам, доля криминальных автоюристов, которые фальсифицируют ДТП, экспертизу, убыток и подают иски в суды от имени страхователей в южных городах РФ «весьма значительна». В таких городах как Краснодар, Ростов-на-Дону и Волгоград она доходит до 80% от общего числа обращений в суд.

«Ни Центробанк, ни страховые компании официальной статистики по криминальным автоюристам не ведут, однако сбор информации по страховым компаниям за 2015−2016 годы показал, что доля мошеннических выплат в ОСАГО составляет около 30% от общей суммы выплат», — отметил Ефремов.

Напомним, в декабре СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении депутатов гордумы Волгограда Алексея Зверева и Евгения Щура — им предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159.5 (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой). По данным следствия, обвиняемые через своих родственников создали ООО «Верный выбор», сотрудники которого в судебном порядке незаконно взыскивали денежные средства за несуществующие дорожно-транспортные происшествия. Для этого они оформляли или покупали фиктивные извещения о ДТП, утверждают следователи, и проводили экспертные исследования в аффилированной организации, которая завышала стоимость восстановительного ремонта. Этот пакет документов был основанием для исков в суд, ответчиками выступали страховые компании.

По данным следствия, эта группа действовала в нескольких регионах России и только «Росгосстраху» в 2016 году нанесла ущерб в 50 млн рублей, сообщала ранее официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Куницкая. Сами депутаты своей вины не признают. Расследование уголовного дела продолжается.