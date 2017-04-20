В Волгограде семья через суд добилась участия в жилищной программе

В России на государственном уровне принята программа, направленная на улучшение жилищных условий молодых семей. Выделяются огромные деньги из бюджетов разных уровней. Но при этом никуда не делись чиновники, без которых, видимо, жизнь была бы скучна и лишена смысла. Их «усердие» порой приводит к ситуациям, когда для защиты своих прав гражданам приходится обращаться в прокуратуру.

Молодые супруги с маленьким ребенком обратились в комитет по жилищной политике администрации Волгограда за свидетельством, которое подтвердило бы их право на получение социальной выплаты. Эти деньги молодожены хотели направить на погашение кредита, взятого для покупки квартиры в рамках целевой программы «Жилище». В получении документа волгоградцам отказали. Чиновники прочитали требования закона по-своему.

За счет ссуды чета приобрела квартиру в строящемся доме. И была включена в список претендентов на получение выплаты. Однако надежды стать обладателями «программных» денег попали под бюрократическое колесо. По мнению сотрудников комитета, социальную выплату нельзя использовать при приобретении жилья по договору долевого участия в строительстве.

Но не все так просто. Чиновники не учли, что на момент обращения заявителей жилой дом уже был не только достроен, но даже введен в эксплуатацию. А право собственности на квартиру семейная пара зарегистрировала в установленном порядке.

— Юристы комитета слишком буквально толковали законодательство, хотя определенные основания у них для этого были. В формулировке закона остаются несовершенства. Мы толковали шире, они — уже. Но суд встал на сторону граждан. Аналогичным образом в те же сроки помогли еще одной семье с похожей проблемой, — прокомментировал «Российской газете» прокурор Волгограда Дмитрий Симанович.

Горожане обратились в правозащитное ведомство с жалобой на администрацию. После проверки дело пошло в суд. Но быстро такие вопросы не решаются. Не случайно в русском языке слово «тяжба» родственно глаголу «тянуть». Больше девяти месяцев понадобилось истцам, чтобы пройти все инстанции. Сначала их поддержал районный суд, признавший решение чиновников незаконным. Но чиновники упорствовали и отправились обжаловать вердикт в областной суд. Но и там Фемида встала на защиту права молодой семьи.

В прокуратуре подтвердили, что исполнение судебного решения они взяли под контроль.

Кстати

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» рассчитана на 2015 — 2020 годы. Общий объем финансирования на пятилетний период составляет 340 миллиардов рублей. 11 процентов от этой суммы — средства из федеральной казны. Четвертая часть расходов приходится на региональные и местные бюджеты. Все остальное — это собственные и заемные средства граждан. По оценкам разработчиков, успешное выполнение подпрограммы позволит обеспечить жильем более 150 тысяч молодых семей. Отметим, что на начало 2015 года нуждающимися в улучшении условий признано 376 тысяч ячеек российского общества.