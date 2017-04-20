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09:44 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пробки в 8 баллов зарегистрированы в Нижнем Новгороде из-за апрельского снегопада

По данным на 09:20 в городе зафиксировано порядка 15 ДТП.

Пробки в 8 баллов зарегистрированы в Нижнем Новгороде из-за апрельского снегопада. Как сообщается на портале «Яндекс. Пробки» по данным на 09:20 пробки на дорогах Нижнего Новгорода составляют 8 баллов.

Согласно данным портала, наибольшие пробки зафиксированы на всех подъездах к городу — со стороны Афонино и на проспекте Гагарина. Также сложное движение на метромосту, Канавинском и Мызинском мостах города.

Полностью в «красной зоне» находятся улица Родионова в обоих направлениях, улица Белинского и проспект Ленина. Там скорость движения составляет в среднем 10 км/ч.

В «желтой зоне» находится весь центр Нижнего Новгорода: улицы Горького, Минина, Тимирязева, Ильинская, Алексеевская.

По данным на 09:20 в городе зафиксировано порядка 15 ДТП. Пользователи портала оставляют друг другу комментарии и рекомендуют не брать сегодня машину тем, кто уже поставил летнюю резину.

Напомним, что экстренное предупреждение объявлено в регионе в связи с надвигающимся циклоном.

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