Пробки в 8 баллов зарегистрированы в Нижнем Новгороде из-за апрельского снегопада
По данным на 09:20 в городе зафиксировано порядка 15 ДТП.
По данным на 09:20 в городе зафиксировано порядка 15 ДТП.
Пробки в 8 баллов зарегистрированы в Нижнем Новгороде
Согласно данным портала, наибольшие пробки зафиксированы на всех подъездах к городу — со стороны Афонино и на проспекте Гагарина. Также сложное движение на метромосту, Канавинском и Мызинском мостах города.
Полностью в «красной зоне» находятся улица Родионова в обоих направлениях, улица Белинского и проспект Ленина. Там скорость движения составляет в среднем 10 км/ч.
В «желтой зоне» находится весь центр Нижнего Новгорода: улицы Горького, Минина, Тимирязева, Ильинская, Алексеевская.
По данным на 09:20 в городе зафиксировано порядка 15 ДТП. Пользователи портала оставляют друг другу комментарии и рекомендуют не брать сегодня машину тем, кто уже поставил летнюю резину.
Напомним, что экстренное предупреждение объявлено в регионе в связи с надвигающимся циклоном.