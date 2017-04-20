Пробки в 8 баллов зарегистрированы в Нижнем Новгороде из-за апрельского снегопада. Как сообщается на портале «Яндекс. Пробки» по данным на 09:20 пробки на дорогах Нижнего Новгорода составляют 8 баллов.

Согласно данным портала, наибольшие пробки зафиксированы на всех подъездах к городу — со стороны Афонино и на проспекте Гагарина. Также сложное движение на метромосту, Канавинском и Мызинском мостах города.

Полностью в «красной зоне» находятся улица Родионова в обоих направлениях, улица Белинского и проспект Ленина. Там скорость движения составляет в среднем 10 км/ч.

В «желтой зоне» находится весь центр Нижнего Новгорода: улицы Горького, Минина, Тимирязева, Ильинская, Алексеевская.