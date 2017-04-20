В МЧС предупреждают о мокром снеге и порывах ветра

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в четверг, 20 апреля, в Прикамье. МЧС предупреждает пермяков о дожде, мокром снеге и сильном ветре. Согласно данным специалистов, порывы северо-восточного ветра будут достигать 15−20 м/с.

«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — обратились к горожанам сотрудники МЧС.