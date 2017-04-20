Реконструкция Московского шоссе выходит на финишную прямую

На улице дождь, но плюсовая температура не оставляет строителям времени на перекуры. КамАЗы с цементом подъезжают к установкам каждые пятнадцать минут. «В каждой машине — 9 кубов смеси, — рассказал Волга Ньюс начальник участка Роман Веденин. — А на последнюю секцию основания рампы должно уйти порядка 800 кубометров».

Несмотря на сжатые сроки, рабочие не теряются. Все отлажено до мелочей: с каждой стороны по трое человек принимают поступающую по раструбам смесь, остальные распределяют внутри секции, чтобы раствор равномерно застыл, обеспечив монолитность плиты. И уже на следующей неделе ее начнут соединять с основной проезжей частью, по которой транспорт будет спускаться в тоннель. Так что, можно сказать, фундамент для будущего путепровода уже заложен.

Как уже было проанонсировано, движение по тоннелю под Кирова откроют в сентябре этого года, то есть уже меньше, чем через пять месяцев. Для рядового автолюбителя, который сегодня вынужден объезжать этот участок трассы и в часы пик рискует оказаться «зажатым» в многокилометровых пробках, этот срок может показаться непомерно долгим. Впрочем, после этого все неудобства останутся в прошлом, и путь из центра города до «Меги» будет занимать гораздо меньше времени. И это уже не говоря о качестве дорожного покрытия.

Ну, а пока рабочие на Московском шоссе уже приступили к отделочным работам. Вдоль проезжей части устанавливают бордюрные камни. На разделительной полосе — на участках от ул. Димитрова до Ташкентской и в районе п. Мехзавод — уже начали выкладывать тротуарную плитку. Как только растает последний снег, и почва подсохнет, начнутся работы по благоустройству газонов вдоль обочин. Финальный свой «фасад» Московское шоссе приобретет примерно через год — ближе к маю 2018 года.