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11:07 (мск), источник: БЕЛТА

БЖД назначила на Радуницу три дополнительных поезда межрегиональных линий экономкласса

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила на Радуницу три дополнительных поезда межрегиональных линий экономкласса, сообщили БЕЛТА с пресс-службе БЖД.

Источник: БЕЛТА

В связи с увеличением пассажиропотока Белорусская железная дорога назначила на 25 апреля три дополнительных поезда межрегиональных линий экономкласса: № 642 Коммунары-Минск, отправлением из Коммунар в 14.52 и прибытием в Минск в 21.22, № 654 Калинковичи-Минск, отправлением из Калинковичей в 17.55 и прибытием в Минск в 23.17, № 698/697 Брест-Минск. Из Бреста поезд № 698 отправится в 14.05 и прибудет в Минск в 18.27. Из Минска поезд № 697 отправится в 19.37 и прибудет в Брест в 23.25.

Всего Белорусская железная дорога на выходные и праздничные дни в апреле и мае назначила более 70 дополнительных поездов.

Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефонам справочных служб.

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