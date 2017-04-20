БЖД назначила на Радуницу три дополнительных поезда межрегиональных линий экономкласса
20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила на Радуницу три дополнительных поезда межрегиональных линий экономкласса, сообщили БЕЛТА с
20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила на Радуницу три дополнительных поезда межрегиональных линий экономкласса, сообщили БЕЛТА с
В связи с увеличением пассажиропотока Белорусская железная дорога назначила на 25 апреля три дополнительных поезда межрегиональных линий экономкласса: № 642
Всего Белорусская железная дорога на выходные и праздничные дни в апреле и мае назначила более 70 дополнительных поездов.
Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефонам справочных служб.