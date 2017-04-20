Гражданский форум объединит хабаровских активистов
Форум гражданского общества Хабаровска пройдет 27 апреля в краевой столице.
Форум гражданского общества Хабаровска пройдет 27 апреля в краевой столице.
Активисты соберутся в Городском дворце культуры. Для них проведут
«Форум начнется в 9:00 и закончится в 21:00. Мы думаем, что будет большое количество участников, ведь в Хабаровске мероприятие подобного формата для общественных организаций проводится впервые», — отметил начальник аналитического отдела по связям с общественностью Сергей Худенев.
К форуму могут присоединиться все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на