Гражданский форум объединит хабаровских активистов

Активисты соберутся в Городском дворце культуры. Для них проведут мастер-классы, семинары, тренинги, благотворительные акции и фестиваль кино. Хабаровчан научат правильно составлять социальные проекты для дальнейшего участия в конкурсе грантов. Им расскажут о муниципальных и государственных услугах, внимание будет уделено и ряду других вопросов.

«Форум начнется в 9:00 и закончится в 21:00. Мы думаем, что будет большое количество участников, ведь в Хабаровске мероприятие подобного формата для общественных организаций проводится впервые», — отметил начальник аналитического отдела по связям с общественностью Сергей Худенев.