Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
5 косметологических процедур, которые нельзя делать дома
Россия рассказала, какие нашла доказательства постановки химатаки
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Ультиматум Бжезинского «РФ упадет на колени» Кремль не принял-СМИ
Суд ООН вынес роковое решение по иску к России
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
СМИ: невесты просят возбудить дело против свахи Сябитовой
СМИ: Рианна показала располневшее тело на пляже
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«При Трампе такое произошло впервые»: СМИ о рейде самолетов РФ
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
22Цвет нации
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
15Роботы в Пальмире
11:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Гражданский форум объединит хабаровских активистов

Форум гражданского общества Хабаровска пройдет 27 апреля в краевой столице.

Источник: Reuters

Активисты соберутся в Городском дворце культуры. Для них проведут мастер-классы, семинары, тренинги, благотворительные акции и фестиваль кино. Хабаровчан научат правильно составлять социальные проекты для дальнейшего участия в конкурсе грантов. Им расскажут о муниципальных и государственных услугах, внимание будет уделено и ряду других вопросов.

«Форум начнется в 9:00 и закончится в 21:00. Мы думаем, что будет большое количество участников, ведь в Хабаровске мероприятие подобного формата для общественных организаций проводится впервые», — отметил начальник аналитического отдела по связям с общественностью Сергей Худенев.

К форуму могут присоединиться все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медицинские обследования пройдут хабаровчане в День здоровья и спорта
CNN узнал о переброске сирийской авиации ближе к военной базе РФ
С Байконура стартовал «Союз» с сокращенным экипажем МКС
Туристам могут возвращать деньги за путевки на курорты РФ
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
В Керченском проливе возобновили поиск экипажа затонувшего судна
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В Петербурге на месяц закроют проезд по каналам и рекам
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь