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11:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Снегопад 18 апреля в Иркутске превысил месячную норму осадков в 1,5 раза

32 мм снега выпало к утру 19 апреля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Норма осадков 18 апреля в Иркутске превысила нормативы в 1,5 раза. К утру 19 апреля в столице Приангарья уже выпало 32 мм осадков при месячной норме 19 мм. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Гидрометеоцентре региона.

В апреле в Иркутской области погода очень изменчива, часто проходят атмосферные фронты. Вот и в ночь на 18 апреля в центральных и в первую половину дня в южных районах и в Иркутске проходил активный холодный атмосферный фронт, который сопровождался усилением ветра (в Иркутске до 18 м/с, в Зиме и Черемхово до 20 м/с) и сильным снегопадом.

«Наибольшее количество осадков за этот снегопад выпало в горах Хамар-Дабана (18 мм), в Патронах Иркутского района 14 мм, в Кутулике (райцентр Аларского района) 12 мм, в Иркутске и Ангарске 11 мм, в Новонукутске 10 мм, Шелехове 9 мм», — сообщили в пресс-службе.

Между тем, подобные обильные снегопады в апреле в Приангарье -явление нечастое.

Такие снегопады являются неблагоприятным фактором для дорожников, коммунальщиков, эксплуатационников линий связи и ЛЭП для населения. В то же время обильные апрельские снегопады (до 18 апреля подобный снегопад в тех же районах был 3—4 апреля) явление очень благоприятное для сельского хозяйства.

Особенно ценно то, что снегопады захватили территорию традиционно — засушливой Нукутско-Балаганской степной зоны. Снег выпал на талую почву с полностью оттаявшим пахотным слоем почвы и при постепенном таянии эффективно пополнятся запасы влаги в почве.

Напомним, снегопад и метели «накрыли» Иркутскую область 18 апреля. Жители Приангарья разместили большое количество «снежных» фотографий и видео в своих аккаунтах в Instagram. Снегопад закончился только во второй половине дня.

Между тем около 12,8 тысячи жителей Иркутска и Иркутского района остались без электричества утром 18 апреля из-за неблагоприятных погодных условий. Мощность отключенных потребителей составила 19,6 МВт. К аварийно-восстановительным работам максимально привлекались 34 бригады в составе 78-ми человек и 36-ти единиц специальной техники. Аварийно-восстановительные работы завершили в 16.00, всем потребителям было подано напряжение.

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