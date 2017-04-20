Снегопад 18 апреля в Иркутске превысил месячную норму осадков в 1,5 раза
32 мм снега выпало к утру 19 апреля.
32 мм снега выпало к утру 19 апреля.
Норма осадков 18 апреля в Иркутске превысила нормативы в 1,5 раза. К утру 19 апреля в столице Приангарья уже выпало 32 мм осадков при месячной норме 19 мм. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Гидрометеоцентре региона.
В апреле в Иркутской области погода очень изменчива, часто проходят атмосферные фронты. Вот и в ночь на 18 апреля в центральных и в первую половину дня в южных районах и в Иркутске проходил активный холодный атмосферный фронт, который сопровождался усилением ветра (в Иркутске до 18 м/с, в Зиме и Черемхово до 20 м/с) и сильным снегопадом.
«Наибольшее количество осадков за этот снегопад выпало в горах
Между тем, подобные обильные снегопады в апреле в Приангарье -явление нечастое.
Такие снегопады являются неблагоприятным фактором для дорожников, коммунальщиков, эксплуатационников линий связи и ЛЭП для населения. В то же время обильные апрельские снегопады (до 18 апреля подобный снегопад в тех же районах был
Особенно ценно то, что снегопады захватили территорию традиционно — засушливой
Напомним, снегопад и метели «накрыли» Иркутскую область 18 апреля. Жители Приангарья разместили большое количество «снежных» фотографий и видео в своих аккаунтах в Instagram. Снегопад закончился только во второй половине дня.
Между тем около 12,8 тысячи жителей Иркутска и Иркутского района остались без электричества утром 18 апреля