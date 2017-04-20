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11:14 (мск), источник: ДЕЙТА

ГИБДД Приморья перейдет на новый режим работы

На время майских праздников в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД УМВД России по Приморскому краю изменится график приема граждан, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Прием экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться по графику: 29 апреля, второе и третье мая — с 08:00 до 12:00, четвертое, пятое и шестое мая — с 08:00 до 17:00, перерыв на обед — 12:00—13:00», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

Выходные дни: 30 апреля, первое, седьмое, восьмое и девятое мая.

Осмотр автомобилей будет проходить на смотровой площадке с 07:45 до 17:00, обеденный перерыв — с 12:00 до 13:00.

«Также сотрудники ГИБДД напоминают о том, что с помощью портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД», — говорится в сообщении.

Анна Иваницына.

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