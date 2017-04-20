ГИБДД Приморья перейдет на новый режим работы
На время майских праздников в
На время майских праздников в
«Прием экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться по графику: 29 апреля, второе и третье мая — с 08:00 до 12:00, четвертое, пятое и шестое мая — с 08:00 до 17:00, перерыв на обед —
Выходные дни: 30 апреля, первое, седьмое, восьмое и девятое мая.
Осмотр автомобилей будет проходить на смотровой площадке с 07:45 до 17:00, обеденный перерыв — с 12:00 до 13:00.
«Также сотрудники ГИБДД напоминают о том, что с помощью портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое
Анна Иваницына.