ГИБДД Приморья перейдет на новый режим работы

«Прием экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться по графику: 29 апреля, второе и третье мая — с 08:00 до 12:00, четвертое, пятое и шестое мая — с 08:00 до 17:00, перерыв на обед — 12:00—13:00 », — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

Выходные дни: 30 апреля, первое, седьмое, восьмое и девятое мая.

Осмотр автомобилей будет проходить на смотровой площадке с 07:45 до 17:00, обеденный перерыв — с 12:00 до 13:00.

«Также сотрудники ГИБДД напоминают о том, что с помощью портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД», — говорится в сообщении.

Анна Иваницына.