Новосибирцам пообещали прохладный и сухой май, заявление сделала руководитель Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Возвраты холодов возможны в апреле и в мае. В последнюю декаду апреля мы ожидаем в Новосибирской области температуру на 3−5 градусов выше нормы. Ночью от +1 до +12, днем от +11 + 23. Осадки в течение декады ожидаются в отдельные дни. Мы ожидаем прохождение холодного фронта 22 числа днем по области. В дальнейшем ожидается достаточно дождливая погода в середине декады. В мае, по предварительной информации, ожидается температура ниже нормы на один градус. Количество осадков будет ниже нормы», — заявила Лапчик.

На грядущих выходных синоптики пообещали теплую и солнечную погоду.