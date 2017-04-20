Барсуки в уральском заповеднике проспали на полмесяца дольше обычного из-за затяжной зимы
Екатеринбург. 20 апреля.
Екатеринбург. 20 апреля.
«Барсук переходил дорогу и
Барсуки в течение
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Кроме того, он сообщил, что в заповеднике водятся и медведи, но их следов этой весной пока никто не видел. «Вероятно, медведи пока еще спят», — добавили в
Висимский заповедник находится на западном склоне Среднего Урала, по нему проходит граница Европы и Азии. Площадь заповедника составляет 33,5 тыс. гектаров. Название природной зоны вязано с близлежащим старинным поселком Висим, родиной писателя Д.
Висимский заповедник создан для сохранения и изучения естественного хода природных процессов и явлений, охраны растений и животных.