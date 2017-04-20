Барсуки в уральском заповеднике проспали на полмесяца дольше обычного из-за затяжной зимы

«Барсук переходил дорогу и что-то жевал», — говорится в сообщении.

Барсуки в течение пяти-семи месяцев находятся в зимней спячке, основную часть жизни проводят в норе, которую покидают по ночам, чтобы найти себе еду, или же изредка днем выходят погреться на солнце.

В пресс-службе заповедника агентству «Интерфакс-Урал» уточнили, что обычно барсуки просыпаются в конце марта — начале апреля. «В этом году зима затянулась, снег долго не таял, поэтому барсуки пробудились позже», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, он сообщил, что в заповеднике водятся и медведи, но их следов этой весной пока никто не видел. «Вероятно, медведи пока еще спят», — добавили в пресс-службе.

Висимский заповедник находится на западном склоне Среднего Урала, по нему проходит граница Европы и Азии. Площадь заповедника составляет 33,5 тыс. гектаров. Название природной зоны вязано с близлежащим старинным поселком Висим, родиной писателя Д. Мамина-Сибиряка.

Висимский заповедник создан для сохранения и изучения естественного хода природных процессов и явлений, охраны растений и животных.