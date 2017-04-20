Прокуратура нашла нарушения в организации питания в уральском спорткомплексе, где отравились дети из Новосибирска
20 апреля.
20 апреля.
Установлено, что питание в спорткомплексе «Курганово» организовывало ООО «Комфорт».
При проверке этой фирмы были выявлены
Так, в холодильнике нашли просроченную приправу, были нарушены правила товарного соседства, сырое мясо и рыбу разделывали на одном столе, не везде были маркировки.
Кроме этого, в смывах с кастрюли в овощном цехе обнаружены различные бактерии.
В отношении ООО «Комфорт» прокуратура возбудила административные дела по ст.6.6 КоАП РФ о нарушении
Проверка также показала, что при заболевании спортсменов, проживающих на базе «Курганово», органы госсанэпиднадзора информируются не своевременно, нарушаются также требования к дезинфекционным мероприятиям.
В отношении ООО Спортивный комплекс «Курганово» прокуратура возбудила административные дела по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения
Директору спорткомплекса также внесено представление.
Как сообщалось, в конце марта за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекцией (рвота, температура, боли в животе) обратились семь юных спортсменов, а также тренер и мама одного из детей, приехавшие из Новосибирска. Все заболевшие ели в местной столовой. По данным регионального управления Роспотребнадзора, дети и взрослые заболели норовирусной инфекцией.