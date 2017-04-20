Прокуратура нашла нарушения в организации питания в уральском спорткомплексе, где отравились дети из Новосибирска

Установлено, что питание в спорткомплексе «Курганово» организовывало ООО «Комфорт».

При проверке этой фирмы были выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения.

Так, в холодильнике нашли просроченную приправу, были нарушены правила товарного соседства, сырое мясо и рыбу разделывали на одном столе, не везде были маркировки.

Кроме этого, в смывах с кастрюли в овощном цехе обнаружены различные бактерии.

В отношении ООО «Комфорт» прокуратура возбудила административные дела по ст.6.6 КоАП РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических требований при организации питания, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, и по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем технических регламентов). Директору фирмы внесено представление.

Проверка также показала, что при заболевании спортсменов, проживающих на базе «Курганово», органы госсанэпиднадзора информируются не своевременно, нарушаются также требования к дезинфекционным мероприятиям.

В отношении ООО Спортивный комплекс «Курганово» прокуратура возбудила административные дела по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), по ст.6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).

Директору спорткомплекса также внесено представление.

Как сообщалось, в конце марта за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекцией (рвота, температура, боли в животе) обратились семь юных спортсменов, а также тренер и мама одного из детей, приехавшие из Новосибирска. Все заболевшие ели в местной столовой. По данным регионального управления Роспотребнадзора, дети и взрослые заболели норовирусной инфекцией.