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10:23 (мск), источник: БЕЛТА

Четыре парка планируется обустроить в Минске до 2021 года

20 апреля, Минск /Надежда Матвеева — БЕЛТА/. Четыре парка планируется обустроить в Минске до 2021 года, сообщил генеральный директор унитарного предприятия «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич сегодня на заседании Мингорисполкома, на котором рассматривался вопрос развития зон отдыха столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Предусмотрено благоустройство парков им. Павлова, Уго Чавеса, «Курасовщина», парка культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября. Проекты строительства и реконструкции предполагают зонирование территорий с организацией площадок для проведения общественных мероприятий, выездной торговли, занятий спортом, создание детских игровых площадок, комплексное обновление элементов благоустройства и озеленения, восстановление старых пешеходных связей и др.

«Выбор именно этих парков обусловлен необходимостью развития зеленых зон во Фрунзенском, Московском, Октябрьском и Заводском районах Минска, где мест для досуга и отдыха жителей недостаточно», — отметил Игорь Кушнеревич.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поручил еще раз проанализировать план мероприятий и обратить внимание не только на крупные парки, но и на небольшие зеленые зоны в жилых районах.

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