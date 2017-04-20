К МКС стартовал «Союз» с сокращенным до двух человек экипажем

Источник: РИА "Новости"

На борту «Союза» находятся российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. Третье место в «Союзе» занимает 70-килограммовый груз продуктов питания.

На МКС прибытия новой экспедиции ожидают Олег Новицкий («Роскосмос»), Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA). Полет корабля проходит по четырехвитковой схеме. Стыковка с МКС намечена в 16.23 мск в автоматическом режиме.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что начиная с апреля 2017 года и до введения в состав российского сегмента станции нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам «РКК «Энергия». Что представляет собой «Союз МС-04» Транспортные корабли новой модификации «Прогресс МС» и «Союз МС» разработки и производства РКК «Энергия» созданы в результате глубокой модернизации кораблей «Прогресс М» и «Союз ТМА».

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Бортовая командная радиотехническая система «Квант-В» заменена на единую командно-телеметрическую систему с дополнительным телеметрическим каналом. Новая командная радиолиния обеспечит прием сигналов через спутники-ретрансляторы «Луч-5», благодаря чему значительно увеличатся зоны радиовидимости кораблей — до 70% от длительности витка. Корабли новой модификации комплектуются современной бортовой радиотехнической системой сближения и стыковки «Курс-НА». По сравнению с более ранней версией «Курс-А» она обладает улучшенными массогабаритными характеристиками и позволяет исключить из состава оборудования корабля одну из трех радиоантенн. Вместо аналоговой телевизионной системы «Клёст» на кораблях будет использоваться цифровая телевизионная система, которая позволит поддерживать связь между кораблем и станцией посредством межбортовой радиолинии.

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