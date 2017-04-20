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11:12 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские приставы поймали должника по кредиту благодаря пробитому колесу

Мужчина получил кредит под залог своего автомобиля Opel Meriva. Однако платил он нерегулярно, а потом вообще перестал.

Приставы в Красноярском крае поймали должника благодаря пробитому колесу «угнанного» автомобиля, сообщили 20 апреля в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Как пояснили в ведомстве, мужчина в Ачинске получил кредит под залог своего автомобиля Opel Meriva. Однако платил он нерегулярно, а потом вообще перестал. «На момент обращения представителей банка в суд долг составлял 578 000 рублей. Суд постановил обратить взыскание на залоговое имущество», — пояснили в пресс-службе.

Узнав об этом, мужчина начал скрывать свой автомобиль, а потом сообщил, что его угнали. «Однако буквально на следующий день было установлено, что “угонщиком” является сам должник — он был замечен судебными приставами на обочине дороги во время замены пробитого колеса Opel Meriva, того самого, который являлся предметом залога. Должник, не найдя, что ответить сотрудникам службы в свое оправдание, просто убежал», — рассказали в пресс-службе.

На данный момент автомобиль уже передан банку.

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