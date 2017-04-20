Студенты МГИМО побывали на Красноярской ТЭЦ-3

Студенты — экологи-международники МГИМО вступили в ряды «Зеленой дружины» на Красноярской ТЭЦ-3 СГК. 19 апреля 17 будущих специалистов в деле защиты окружающей среды побывали на самой современной теплоэлектростанции региона и присоединились к общественному движению, разделяющему их профессиональные интересы.

Первые впечатления от присутствия на станции зазвучали еще на подъезде к главному корпусу. Далее объектом объектом внимания стала труба ТЭЦ высотой в 275 метров. При этом высота трубы имеет крайне важное функциональное значение — рассеивание исходящих газов в высокие слои атмосферы.

Студенты МГИМО на месте застали разгрузку прибывшего на станцию угля. Селфи на фоне вагона, вместимость которого 70 тонн, сразу были отправлены в социальные сети и одногруппникам. Ребята наблюдали, как эти вагоны в считанные секунды легко — в один поворот — разгружает вагоноопрокидыватель. Затем экскурсанты побывали в главном корпусе ТЭЦ. Здесь для них, знающих принципы производства тепловой и электрической энергии по учебникам, все его основные составляющие предстали в натуральном виде — генератор, турбина, котел, гигантский электрофильтр. Главный инженер станции Сергей Самойлов пояснил принцип работы фильтра:

«Законы физики о действии разнозаряженных частиц прекрасно справляются с отделением частиц золы от образованных в ходе горения угля газов. КПД очистки — 99,7%».

На главном щите управления, где ведется контроль за параметрами работы предприятия, студенты отметили, что все оборудование ТЭЦ отечественного производства, а когда узнали, что в дежурной смене один из членов команды СГК, ставшей победителем Всероссийских соревнований оперативного персонала тепловых электростанций, поприветствовали его дружными аплодисментами.

После экскурсии у будущих экологов за чаем состоялась встреча с Константином Кушнером, заместителем технического директора по охране окружающей среды СГК. Здесь разговор шел на профессиональные темы: какие органы контроля за качеством атмосферного воздуха действуют в Красноярске, каковы сильные и слабые стороны применяемых ими методик, почему Красноярску не хватает ряда исследований, например, о вкладе печного отопления в общий объем загрязнения, а также как крупный бизнес оценивает инвестиционную привлекательность отдельных новинок природоохранного оборудования.

Затем к диалогу присоединилась заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова, которая рассказала студентам МГИМО о действующих акциях Общественной организации «Зеленая дружина», работу которой поддерживает энергохолдинг. Она пожелала, чтобы в дальнейшем, уже получив диплом и начав свою профессиональную деятельность, молодые люди не забывали за работой с документами или проведением исследований о простых и таких важных для природы делах, как высадка деревьев или сбор макулатуры. И в знак присоединения гостей ТЭЦ-3 к идеям «Зеленой дружины» они получили в подарок униформу дружинников.

«Пусть эти ветровки и бейсболки станут верным показателем того, что в Москве зеленые дела “Зеленой дружины” будут продолжены», — отметила Анастасия Дьякова.