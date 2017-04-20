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11:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане перестали жаловаться на зловоние

Как сообщили метеорологи, рассеиванию неприятных запахов способствует хорошая скорость ветра.

Источник: Reuters

В единую городскую диспетчерскую службу практически перестали поступать звонки с жалобами на неприятный запах в Хабаровске, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс». Количество обращений пошло на спад после 18 апреля.

«Запах не ощущается. Этому способствуют и наблюдающиеся сейчас метеорологические условия, хорошая скорость ветра», — прокомментировала начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Дальневосточного гидрометцентра Татьяна Гусева.

Напомним, что на протяжении нескольких дней хабаровчане ощущали в воздухе сильный запах химикатов. Исследования показали, что в краевом центре в два раза была превышена концентрация ароматических углеводородов — бензола и его производных ксилола и толуола. Кроме того, отмечалось превышение концентрации хлорида водорода, диоксида серы, формальдегида, меркаптана и аммиака.

Эти обстоятельства стали поводом для проведения совещания в региональном правительстве — на него пригласили представителей предприятий, попавших под подозрение, однако ответственность за химический запах в городе на себя никто не взял.

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