21 апреля в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 20 апреля). 21 апреля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.00 до 17.00 света не будет в поселке Кадышево Авиастроительного района по адресам: ул. Заречная, 1−17; ул. Татарстан, 14−73.

С 9.00 до 13.00 свет отключат в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Голубятникова, 1, 3, 5, 7, 9; ул. Короленко, 32, 36, 38, 40.

С 13.00 до 18.00 отключение произойдет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Восстания, 24, 26, 28, 29, 32, 32а (детский сад № 286); ул. Гагарина, 79а; пр. Ибрагимова, 25.

С 8.00 до 17.00 электричества не будет в Советском районе по адресам: ул. Гвардейская, 46в; ул. А. Кутуя, 54, 70, 72, 82, 86 (детский сад № 158), 88, 104; ул. Толбухина, 9, 11, 13, 15, 19.

С 8.00 до 17.00 свет отключат в поселке Малые Клыки Советского района по адресам: ул. Большая Красная, 79а-89а; Дорожный переулок, 1, 4, 6а, 8, 10, 10а; ул. Клубная; ул. Новый Татарстан; проспект Победы, 198; ул. Совхозная, 30, 30а, 32а, 34а, 34б.

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в поселке Нагорный Советского района по адресам: ул. Алданская, 61; ул. Анадырская, 25−71; 26−72; ул. Дорожная, 35, 41, 43, 43б, 51а, 53, 54, 54 В, 55, 57, 59; ул. Дубровка, 14−80, 15−81; ул. Скороходная, 25−71, 26−72; ул. Таежная, 17б, 34а, 34б, 36−46.