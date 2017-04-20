Количество льготных поездок по транспортной карте в Самаре определят по итогам апреля

В Самарской области власти региона анализируют количество пассажиров, которые не уложились в 50 льготных поездок по транспортной карте. В феврале таких было 4,2%, в марте — 19%. В апреле показатели ниже. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

— В конце апреля мы точно решим, каким категориями и сколько поездок будет определено. Те, кому необходимо больше по объективным причинам, смогут написать заявление, обосновать, и им будет увеличено количество поездок, или будет выплачиваться дополнительное пособие, — рассказал глава региона.

Он напомнил, что Россия переходит к адресной помощи. Некоторые жители получали по 40−50 тысяч рублей и льготу. А есть многодетные семьи, где доход составляет всего три-четыре тысячи рублей на человека. Теперь им в пять раз увеличили социальные выплаты.

Кроме того, губернатор в эфире канала «Россия 24-Самара» рассказал о случаях криминальных разборок после введения лимита по транспортным картам, пишет 63.ру.