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14:12 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Британские ученые: езда на велосипеде вдвое снижает риск рака

Согласно результатам многолетнего исследования, проведенного командой британских ученых из Глазго, использование велосипеда вдвое снижает риск рака и инфаркта.

Источник: Reuters

В исследовании, которое продолжалось пять лет, принимали участие 250 тыс. добровольцев. Все они использовали велосипед как средство транспорта, а не в качестве дополнительной физической нагрузки, какой могло быть посещение спортзала.

Участники исследования проезжали в среднем по 30 миль в неделю (48 километров).

Все 250 тысяч участников пользовались велосипедом как средством транспорта — либо ехали всю дорогу до работы, преодолевали на велосипеде часть пути.

Езда на велосипеде почти вдвое снизила риск смерти для заболевших.

В ходе исследования выяснилось, что регулярные поездки на велосипеде сократили риск смерти на 41%, в случае с раком — на 45%, с сердечными заболеваниями — на 46%.

Пешие прогулки также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, но не влияют на онкологические риски. Однако, чтобы почувствовать этот эффект, надо проходить не менее шести миль в неделю (около 9 километров).

За это время 2430 волонтеров, участвовавших в исследовании, умерли. У 3748 из них был диагностирован рак, у 1110 — проблемы с сердцем.

«Это очевидное доказательство того, что люди, которые активно передвигаются, особенно на велосипедах, подвергаются меньшему риску», — сказал Би-би-си один из исследователей доктор Джейсон Джилл.

«Нам нужно менять нашу инфраструктуру, делать ее более приспособленной для велосипедистов», — добавил доктор.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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