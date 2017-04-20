Британские ученые: езда на велосипеде вдвое снижает риск рака
Согласно результатам многолетнего исследования, проведенного командой британских ученых из Глазго, использование велосипеда вдвое снижает риск рака и инфаркта.
Согласно результатам многолетнего исследования, проведенного командой британских ученых из Глазго, использование велосипеда вдвое снижает риск рака и инфаркта.
В исследовании, которое продолжалось пять лет, принимали участие 250 тыс. добровольцев. Все они использовали велосипед как средство транспорта, а не в качестве дополнительной физической нагрузки, какой могло быть посещение спортзала.
Участники исследования проезжали в среднем по 30 миль в неделю (48 километров).
Все 250 тысяч участников пользовались велосипедом как средством транспорта — либо ехали всю дорогу до работы, преодолевали на велосипеде часть пути.
Езда на велосипеде почти вдвое снизила риск смерти для заболевших.
В ходе исследования выяснилось, что регулярные поездки на велосипеде сократили риск смерти на 41%, в случае с раком — на 45%, с сердечными заболеваниями — на 46%.
Пешие прогулки также снижают риск
За это время 2430 волонтеров, участвовавших в исследовании, умерли. У 3748 из них был диагностирован рак, у 1110 — проблемы с сердцем.
«Это очевидное доказательство того, что люди, которые активно передвигаются, особенно на велосипедах, подвергаются меньшему риску», — сказал
«Нам нужно менять нашу инфраструктуру, делать ее более приспособленной для велосипедистов», — добавил доктор.