Два моста освободились от воды в Нижегородской области 19 апреля

Согласно информации, по данным на утро 19 апреля низководные мосты в с. Соболево и с. Никольское Гагинского района, освободились от воды и ситуация на них снята с контроля МЧС Сейчас в регионе остаются затопленными четыре низководных моста и один участок автодороги, еще один участок автодороги размыт.

«Данные мосты и участки автодорог являются ежегодно затапливаемыми», — отмечает ГУ МЧС.

Уточняется, что мосты затоплены: на р. Алатырь в с. Кочкурово Починковского района; на р. Линде около д. Остреево в Борском г. о. ; на р. Пьяне около с. Яново в Сергачском районе и на р. Кудьме около одноименного подсобного хозяйства в Кстовском районе.

Участок дороги затоплен в Уренском районе около п. Атазик, размыт — в с. Мадаево Починковского района. Кроме того, в Урене остаются подтопленными несколько придомовых территорий.

На территории Нижнего Новгорода за прошедшие сутки проводилась откачка с трех улиц Канавинского района: Кузовной, Декабристов, Фонвизина; с одной улицы Ленинского района: ул. Новикова Прибоя; и с двух улиц Московского района: Черняховского, Народной.