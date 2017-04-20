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11:36 (мск), источник: Newslab.ru

«Лес как свинарник»: жителей Академгородка призвали убраться около домов

Сообщение от одной из жительниц района появилось с группе Академгородка в начале рабочей недели — женщина отметила, что лес просто завален мусором.

Источник: РИА "Новости"

Жители красноярского Академгородка решили устроить флешмоб по уборке мусора.

Сообщение от одной из жительниц района появилось с группе Академгородка в начале рабочей недели — женщина отметила, что лес просто завален мусором. «Не знаю, как в других местах, но между 28 домом и 17Б лес в плачевном состоянии. Господа, давайте беречь природу, ну нет там урн, да! Но можно же донести мусор до дома. Рядом со школой развели настоящий свинарник», — отметила автор сообщения.

Женщина предложила устроить субботник, но на ее предложение лишь накануне отреагировали несколько мам, гуляющих с детьми в этом районе. Они решили брать на прогулки пакеты и понемногу убирать найденные упаковки от чипсов, пластиковые бутылки и прочий мусор.

«Возможно, получится флешмоб — и встретятся несколько семей с пакетами в лесу», — написала одна из жительниц.

Стоит отметить, что лес в Академгородке — любимое место прогулок горожан. Многие приезжают сюда специально, чтобы пройтись и посмотреть на «ручных» белок.

Напомним, общегородской субботник в Красноярске в этом году пройдет 29 апреля.

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