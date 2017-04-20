В Омской области 12-летний мальчик прятался в заброшенной школе из-за нападок одноклассников

Накануне, 19 апреля, полицейские Горьковского района за полчаса нашли потерявшегося 12-летнего мальчика.

Как рассказывает УМВД по Омской области, ребёнок не вернулся из школы. Его телефон был выключен. Родители сразу же обратились в полицию. За поиски подростка принялись все полицейские района.

Через 30 минут после получения ориентировки инспектор ДПС Евгений Коренной и внештатный сотрудник полиции Максим Алёшкин решили проверить заброшенное здание, в котором раньше размещалась школа. Полицейские просмотрели все помещения и обнаружили мальчика в коридоре на третьем этаже. Подросток находился в подавленном состоянии. Как видно на оперативной видеосъёмке, он сидел на полу и плакал.

Евгений Коренной, старший лейтенант полиции, инспектор ДПС:

— Здорово, мужик! Что случилось? Обижают? Ты скажи, если обижают. Разберёмся. Чего убежал-то? Бери портфель, пойдём.

В конце концов, школьник признался: он сбежал из-за конфликта с одноклассниками.

Инспектор по делам несовершеннолетних провёл беседы не только с подростком и его родителями, но и с его одноклассниками и педагогами школы. Сейчас по поводу случившегося проводится проверка.

Отметим, что травля в школе часто толкает подростков на отчаянные поступки. Возможно, вмешательство полиции поможет сделать ситуацию в этом классе благополучной.