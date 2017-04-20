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12:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

Из-за ухудшения погоды ГИБДД рекомендует воздержаться от поездок за рулем

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). В связи с ухудшением погодных условий в Казани водителям рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

ГИБДД напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД и призывает водителей быть крайне внимательными и осторожными.

Водители должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях. Кроме этого необходимо соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

Водители и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Дети в возрасте до 12 лет в салоне автомобиля должны перевозиться только с использованием детских удерживающих устройств. Пешеходы, переходя проезжую часть, обязаны убедиться в безопасности своего маневра, переходить дорогу только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора.

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