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11:11 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе временно ввели одностороннее движение по улице Декабристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости (Крым). В Симферополе введено одностороннее движение по улице Декабристов — на участке от улицы Толстого до бульвара Франко в направлении проспекта Кирова.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

«В связи с проведением дорожно-ремонтных работ ОГИБДД УМВД России по Симферополю информирует о временном введении одностороннего движения в городе по улице Декабристов — на участке от ул. Толстого до бульвара Франко в направлении проспекта Кирова. Заезд на улицы Дзержинского, Шполянскую и Тренева осуществляется с улиц Киевской, Александра Невского и проспекта Кирова», — говорится в сообщении.

При этом движение с улицы Александра Невского на улицу Толстого запрещено.

В администрации просят жителей и гостей столицы быть внимательными при передвижении по указанным участкам улиц и руководствоваться требованиями установленных дорожных знаков.

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