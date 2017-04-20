В Симферополе временно ввели одностороннее движение по улице Декабристов

Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

«В связи с проведением дорожно-ремонтных работ ОГИБДД УМВД России по Симферополю информирует о временном введении одностороннего движения в городе по улице Декабристов — на участке от ул. Толстого до бульвара Франко в направлении проспекта Кирова. Заезд на улицы Дзержинского, Шполянскую и Тренева осуществляется с улиц Киевской, Александра Невского и проспекта Кирова», — говорится в сообщении.

При этом движение с улицы Александра Невского на улицу Толстого запрещено.

В администрации просят жителей и гостей столицы быть внимательными при передвижении по указанным участкам улиц и руководствоваться требованиями установленных дорожных знаков.