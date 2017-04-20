На Кубани продолжаются дожди
Краснодар. 19 апр. — Новая Кубань. В ближайшие пару дней на Краснодарский край снова обрушатся осадки.
Краснодар. 19 апр. — Новая Кубань. В ближайшие пару дней на Краснодарский край снова обрушатся осадки.
Дождь будет идти в большинстве районов, а
Ветер будет дуть
Краснодарский краевой ЦГМС сообщает, что ночью термометр покажет 3−8° тепла. Правда, в субботу в некоторых районах после заката возможен 0.
Что касается дней, то они на всей территории Кубани будут достаточно теплыми. Воздух прогреется до 10−15°.
На Черноморское побережье тоже придут дожди, местами сильные и с грозой. Ветер южный,
В пятницу ночью температура воздуха составит 8−13°, днем — 11−16°. Суббота будет чуть прохладнее: ночью до 9°, а днем до 14°.