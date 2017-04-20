На Кубани продолжаются дожди

Дождь будет идти в большинстве районов, а где-то даже сильный. В горах он возможен с мокрым снегом.

Ветер будет дуть юго-западный, западный 5−10 м/с. Порывы — до 13−18 м/с, в некоторых пунктах до 21 м/с.

Краснодарский краевой ЦГМС сообщает, что ночью термометр покажет 3−8° тепла. Правда, в субботу в некоторых районах после заката возможен 0.

Что касается дней, то они на всей территории Кубани будут достаточно теплыми. Воздух прогреется до 10−15°.

На Черноморское побережье тоже придут дожди, местами сильные и с грозой. Ветер южный, юго-западный 6−11 м/с. Местами порывы до 17−20 м/с.

В пятницу ночью температура воздуха составит 8−13°, днем — 11−16°. Суббота будет чуть прохладнее: ночью до 9°, а днем до 14°.