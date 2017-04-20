В Краснодаре на Радоницу будет работать дополнительный транспорт

В столице Кубани с 10 и по 25 апреля для перемещения по Славянскому кладбищу будет пущен дополнительный общественный транспорт. Также для удобства горожан с 22 по 25 апреля с 9.00 до 17.00 будут работать пять специальных временных маршрутов общественного транспорта, которые свяжут кладбище со всеми внутригородскими округами.

— Разработана схема движения транспорта по территории Славянского кладбища в период проведения поминальных мероприятий, в соответствии с которой будут установлены временные дорожные знаки. По временной схеме заехать на кладбище можно будет со стороны ул. 2-я Линия, а выехать — в сторону ул. Красных Партизан. При этом по центральной дороге кладбища будет установлено одностороннее движение, — сообщили в департаменте транспорта и организации дорожного движения.

Со схемой движения по Славянскому кладбищу можно познакомиться по ссылке.