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12:30 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгоградской области молодым мамам выплачивают единовременное пособие на ребенка

Молодые мамы могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Социальный кодекс Волгоградской области предусматривает выплату единовременного пособия женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 23 лет. Поддержка материнства и детства — одно из приоритетных направлений работы региональной власти. И для улучшения демографической ситуации соответствующие изменения в главный социальный документ Волгоградской области приняты с нового года.

Нет ничего важнее семьи. Эту простую истину молодая мама Наталья Кириченко поняла для себя, когда выходила замуж. Спустя год после свадьбы в семье появился первенец. Малышке всего месяц, чувствует себя хорошо. По словам Натальи, о том, что на ребенка положена выплата, узнала случайно. Порадовало девушку и то, что не пришлось долго оформлять необходимые документы.

Наталья Кириченко, молодая мама: «Узнали мы через интернет. Документы собирали очень быстро. Ребенок родился 19 марта, а сдали мы уже 30 марта. Там всего лишь нужно свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и справка из банка».

Единовременное пособие в размере 25 тысяч рублей молодая семья получит в ближайшее время. Сумма поддержки для пары значимая, ведь раньше ее не было вовсе. Денежные средства супруги планируют вложить в ремонт своего дома.

Алексей Кириченко, глава семьи: «Приобрели мы дом два года назад. Сделали ремонт в кухне, спальне. А полученные деньги будем тратить на утеплитель. Чтобы было уютно и хорошо».

Дополнительная мера поддержки — единовременное пособие матерям, которые родили первого ребенка до 23 лет, введена в регионе впервые и действует с 1 января 2017 года. Соответствующие изменения в Социальный кодекс внесли еще в прошлом году региональные парламентарии. Средства материальной поддержки выплачиваются без учета доходов семьи.

Ольга Бровкина, директор центра социальной защиты населения по Дубовскому району: «В нашем районе уже за первый квартал появилось 75 детей. Из них 9 у матерей до 23 лет. Мы проводим системную информационную работу среди нашего населения. Мера распространяется на детей, родившихся после 31 декабря 2016 года. В сумме выплачивается 25 тысяч рублей».

Предполагается, что всего в 2017 году пособие получат более 4,5 тысяч человек. Поддержка материнства и детства остается приоритетом долгосрочной стратегии развития региона. Сегодня в Волгоградской области предусмотрены 18 видов социальной помощи для семей с детьми. Увеличен до 1000 рублей размер ежемесячного пособия на ребенка в студенческих семьях. 70 тысяч рублей составляет размер регионального материнского капитала на третьего ребенка по достижении им трехлетнего возраста. Все эти меры — как дополнительный стимул для улучшения демографической ситуации в волгоградском регионе.

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