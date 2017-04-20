В Волгоградской области молодым мамам выплачивают единовременное пособие на ребенка
Молодые мамы могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки.
Молодые мамы могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки.
Социальный кодекс Волгоградской области предусматривает выплату единовременного пособия женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 23 лет. Поддержка материнства и детства — одно из приоритетных направлений работы региональной власти. И для улучшения демографической ситуации соответствующие изменения в главный социальный документ Волгоградской области приняты с нового года.
Нет ничего важнее семьи. Эту простую истину молодая мама Наталья Кириченко поняла для себя, когда выходила замуж. Спустя год после свадьбы в семье появился первенец. Малышке всего месяц, чувствует себя хорошо. По словам Натальи, о том, что на ребенка положена выплата, узнала случайно. Порадовало девушку и то, что не пришлось долго оформлять необходимые документы.
Наталья Кириченко, молодая мама: «Узнали мы через интернет. Документы собирали очень быстро. Ребенок родился 19 марта, а сдали мы уже 30 марта. Там всего лишь нужно свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и справка из банка».
Единовременное пособие в размере 25 тысяч рублей молодая семья получит в ближайшее время. Сумма поддержки для пары значимая, ведь раньше ее не было вовсе. Денежные средства супруги планируют вложить в ремонт своего дома.
Алексей Кириченко, глава семьи: «Приобрели мы дом два года назад. Сделали ремонт в кухне, спальне. А полученные деньги будем тратить на утеплитель. Чтобы было уютно и хорошо».
Дополнительная мера поддержки — единовременное пособие матерям, которые родили первого ребенка до 23 лет, введена в регионе впервые и действует с 1 января 2017 года. Соответствующие изменения в Социальный кодекс внесли еще в прошлом году региональные парламентарии. Средства материальной поддержки выплачиваются без учета доходов семьи.
Ольга Бровкина, директор центра социальной защиты населения по Дубовскому району: «В нашем районе уже за первый квартал появилось 75 детей. Из них 9 у матерей до 23 лет. Мы проводим системную информационную работу среди нашего населения. Мера распространяется на детей, родившихся после 31 декабря 2016 года. В сумме выплачивается 25 тысяч рублей».
Предполагается, что всего в 2017 году пособие получат более 4,5 тысяч человек. Поддержка материнства и детства остается приоритетом долгосрочной стратегии развития региона. Сегодня в Волгоградской области предусмотрены 18 видов социальной помощи для семей с детьми. Увеличен до 1000 рублей размер ежемесячного пособия на ребенка в студенческих семьях. 70 тысяч рублей составляет размер регионального материнского капитала на третьего ребенка по достижении им трехлетнего возраста. Все эти меры — как дополнительный стимул для улучшения демографической ситуации в волгоградском регионе.