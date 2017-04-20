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11:22 (мск), источник: Sputnik.md

Снежный коллапс внес коррективы в работу аэропорта Кишинева

Снежная буря повлияла на расписание рейсов в Международном аэропорту Кишинева: пассажирам, которые вылетают или прилетают, следить можно за данными онлайн-табло главных воздушных ворот Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Разбушевавшиеся в четверг снегопады в Молдове внесли коррективы в работу Международного аэропорта Кишинева. Рейсы из молдавской столицы и в республику задерживаются.

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«Учитывая неблагоприятные метеоусловия в Кишиневе, перед выездом в аэропорт, пожалуйста, проверьте на нашем сайте, если Ваш рейс будет выполняться в соответствии с первоначальным графиком», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в Call-центр по телефону: 022−525−111 или связаться с авиакомпанией, у которой вы приобрели билет.

В среднем задержка на вылет составляет от получаса до часа.

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