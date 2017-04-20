Снежный коллапс внес коррективы в работу аэропорта Кишинева
Снежная буря повлияла на расписание рейсов в Международном аэропорту Кишинева: пассажирам, которые вылетают или прилетают, следить можно за данными
Снежная буря повлияла на расписание рейсов в Международном аэропорту Кишинева: пассажирам, которые вылетают или прилетают, следить можно за данными
КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Разбушевавшиеся в четверг снегопады в Молдове внесли коррективы в работу Международного аэропорта Кишинева. Рейсы из молдавской столицы и в республику задерживаются.
«Учитывая неблагоприятные метеоусловия в Кишиневе, перед выездом в аэропорт, пожалуйста, проверьте на нашем сайте, если Ваш рейс будет выполняться в соответствии с первоначальным графиком», — отметили в
Для получения дополнительной информации можно обратиться в
В среднем задержка на вылет составляет от получаса до часа.