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11:53 (мск), источник: Индикатор

В Египте обнаружили останки неизвестных ранее хищников

Новый вид хищных млекопитающих, гиенодонов, окаменевшие останки которых обнаружены в Египте, назвали в честь бога Анубиса. Описание останков представлено в статье американских ученых в журнале PLOS ONE.

Источник: PLOS ONE

Гиенодоны были предшественниками современных хищников, живущих в Африке, Европе, Азии и Северной Америке. Их размеры различались очень сильно: крупные виды достигали трех метров в длину, в том время как мелкие по размеру напоминали современных куниц.

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Найденные останки принадлежат животному размером со скунса. Их возраст оценивается в 34 млн лет. Новый вид получил свое название, Masrasector nananubis, в честь египетского бога загробного мира, Анубиса, который изображался с головой шакала или собаки.

Находка палеонтологов состоит из челюстей, почти целых черепов и костей конечностей. Ученые сравнили их с современными млекопитающими и предположили, что эти хищники обитали на земле (а не лазали по деревьям) и передвигались очень быстро.

«Гиенодоны были одними из главных хищников в Африке после исчезновения динозавров. Этот новый вид мы связываем с останками сразу дюжины особей, куда входят черепа и кости передних конечностей, а это значит, мы сможем узнать, чем они питались, как двигались и почему вымерли, когда родственники собак, кошек и гиен начали расселяться по Африке», — рассказал один из авторов работы, исследователь из Университета Огайо Мэттью Борс.

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