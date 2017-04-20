В Екатеринбурге снесли одно из старейших зданий — Успенскую церковь

Как написала Марина Сахарова на своей странице в Facebook, то, что здание снесли, обнаружили накануне Пасхи. Церковь построили в 1782 году, она была старейшим сохранившимся зданием Екатеринбурга.

«Успенская церковь была построена на средства купца первой гильдии Ивана Хлепетина, жена которого была похоронена на новом загородном кладбище. В мае 1778 году купец лично приехал в Тобольск и 26-го числа подал прошение на имя архиепископа Тобольского и Сибирского Варлаама о выдаче благословенной грамоты на закладку каменной однопрестольной церкви во имя Успения Пресвятыя Богородицы. Когда состоялась закладка церкви — неизвестно, а освящена она была 31 мая 1782 года. Успенская церковь впоследствии дала имя улице, перспектива которой выходила на неё (ныне улица Вайнера). С этой церкви начинался и сам Ново-Тихвинский монастырь», — написала член общества «Реальная история».