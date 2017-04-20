В Екатеринбурге снесли одно из старейших зданий — Успенскую церковь
В уральской столице снесли Успенскую церковь ансамбля
В уральской столице снесли Успенскую церковь ансамбля
Как написала Марина Сахарова на своей странице в Facebook, то, что здание снесли, обнаружили накануне Пасхи. Церковь построили в 1782 году, она была старейшим сохранившимся зданием Екатеринбурга.
«Успенская церковь была построена на средства купца первой гильдии Ивана Хлепетина, жена которого была похоронена на новом загородном кладбище. В мае 1778 году купец лично приехал в Тобольск и 26-го числа подал прошение на имя архиепископа Тобольского и Сибирского Варлаама о выдаче благословенной грамоты на закладку каменной однопрестольной церкви во имя Успения Пресвятыя Богородицы. Когда состоялась закладка церкви — неизвестно, а освящена она была 31 мая 1782 года. Успенская церковь впоследствии дала имя улице, перспектива которой выходила на неё (ныне улица Вайнера). С этой церкви начинался и сам
В 2015 году у монастыря снесли ворота. Марина Сахарова отмечает, что остается только догадываться, что произошло за занавесками «реставрации и приспособления».
«Это огромная утрата не только для монастыря, но и для всего города. Сейчас от Екатеринбурга XVIII остается только… городской пруд», — подчеркнула общественница.
Добавим, что пока в Екатеринбурге сносят старейшие церкви, сохранность городского пруда тоже остается под вопросом — здесь хотят построить «храм-на-воде», против которого яро выступает общественность. Горожане уже во второй раз выходили на акцию «Обними пруд» против его строительства.