Виновника грязной воды в Куйбышеве освободили от наказания

В Новосибирской области суд вынес приговор крупному районному чиновнику, «благодаря» которому Куйбышев остался без чистой воды, а 15 миллионов рублей бесследно исчезли.

Как сообщили VN.ru в областной прокуратуре, 59-летнего заместителя главы администрации Куйбышевского района Валерия Конева изначально обвиняли в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

По версии следствия господин Конев, будучи заместителем главы администрации района был ответственным лицом за ходом проведения работ по реконструкции насосно-фильтровальной станции в Куйбышеве. Станцию ремонтировали в рамках областной целевой программы «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2008−2012гг.».

«С июля 2009 по декабрь 2012-го года Валерий Конев, совершая действия, выходящие за пределы его полномочий, необоснованно принял работы, не соответствующие фактически выполненному объему и стоимости», — сообщили в облпрокуратуре. Утвержденные районным чиновником акты приемки выполненных работ и справок о стоимости работ с завышенными объемами и стоимостью повлекло необоснованное расходование бюджетных денег в сумме свыше 15 млн. рублей. Это стало одной из причин того, что до сих пор в райцентре насосно-фильтровальная станция по сути не работает, а в квартирах жителей Куйбышева течет грязная вода.

Однако в суде уголовное дело в отношении Валерия Конева переквалифицировали на более мягкую статью о халатности, и вынесли приговор в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Затем чиновника вообще освободили от наказания «в связи с истечением срока давности совершенного преступления».