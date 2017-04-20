Виновника грязной воды в Куйбышеве освободили от наказания
Заместителя главы администрации Куйбышевского района Новосибирской области Валерия Конева признали виновным в халатности и освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
Заместителя главы администрации Куйбышевского района Новосибирской области Валерия Конева признали виновным в халатности и освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
В Новосибирской области суд вынес приговор крупному районному чиновнику, «благодаря» которому Куйбышев остался без чистой воды, а 15 миллионов рублей бесследно исчезли.
Как сообщили VN.ru в областной прокуратуре, 59-летнего заместителя главы администрации Куйбышевского района Валерия Конева изначально обвиняли в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.
По версии следствия господин Конев, будучи заместителем главы администрации района был ответственным лицом за ходом проведения работ по реконструкции
«С июля 2009 по декабрь 2012-го года Валерий Конев, совершая действия, выходящие за пределы его полномочий, необоснованно принял работы, не соответствующие фактически выполненному объему и стоимости», — сообщили в облпрокуратуре. Утвержденные районным чиновником акты приемки выполненных работ и справок о стоимости работ с завышенными объемами и стоимостью повлекло необоснованное расходование бюджетных денег в сумме свыше 15 млн. рублей. Это стало одной из причин того, что до сих пор в райцентре
Однако в суде уголовное дело в отношении Валерия Конева переквалифицировали на более мягкую статью о халатности, и вынесли приговор в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Затем чиновника вообще освободили от наказания «в связи с истечением срока давности совершенного преступления».
Добавим, что по этому же уголовному делу о строительстве