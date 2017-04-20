Шесть сибирских университетов стали опорными вузами

Напомним, что в конце 2015 года Министерство образования и науки России провело отбор первых 11 региональных вузов, которые стали опорными. Тогда в число победителей вошли два сибирских: Омский государственный технический университет и Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева (Красноярск). В прошлом году они уже получили федеральное финансирование в объеме от 100 до 150 миллионов рублей.

И вот почти через полтора года прошел второй этап конкурса программ развития опорных университетов: 17 апреля минобрнауки РФ определило 22 победителя. Но в отличие от первого этапа, когда все «опорники» могли рассчитывать на дополнительное федеральное финансирование, в этот раз их разделили на две группы.

В первую попали восемь вузов, которые получат как федеральное, так и региональное софинансирование программ развития. Среди них два сибирских — Новосибирский государственный технический университет и Сибирский государственный медицинский университет минздрава России (Томск). Во второй группе оказались еще 14 высших учебных заведений, которые могут рассчитывать на аудиторскую и экспертную поддержку федеральных властей центра и дотации из средств региональных бюджетов. В этой группе еще два сибирских вуза — Алтайский и Кемеровский государственные университеты.

Комментируя результаты конкурса, министр образования и науки Ольга Васильева отметила, что были выбраны «лучшие проекты, способные оказать существенное влияние на развитие своего региона». По словам министра, перед каждым отобранным вузом ставится задача «стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал». В ближайшие три месяца новые «опорники» должны представить в минобрнауки пятилетнюю программу своего развития.

В Алтайском крае, хотя и рассчитывали на федеральное финансирование, но победе в конкурсе все же рады. «Статус опорного вуза — это не только престиж, но еще и определенные гарантии сохранения контрольных цифр приема, аспирантуры и магистратуры. Что касается дополнительного финансирования, то мы не теряем надежды, что в дальнейшем удастся его получить», — подчеркнул ректор АлтГУ Сергей Землюков.

Кстати, Алтайский край подавал сразу три заявки на создание опорных вузов. Кроме классического университета на этот статус претендовали также технический и педагогический госуниверситеты. По словам губернатора края Александра Карлина, минобрнауки изменило требования к будущим «опорникам», и теперь университетам необязательно проходить предварительную процедуру укрупнения или объединения с другой образовательной организацией. «А в таких условиях в одном регионе опорных вузов может быть несколько», — отметил глава Алтайского края.