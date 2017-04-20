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11:36 (мск), источник: Sputnik.by

Фотофакт: лось все утро разгуливал по центру Витебска

Ловить животное не стали, городские службы позволили лосю самому вернуться домой в лес; перемещение визитера спасатели и специалисты инспекции по охране животного и растительного мира отслеживали по лаю собак.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 апр — Sputnik. По центру Витебска утром в пятницу гулял лось, причем он вылез на центральную площадь города — Победы — из реки.

Как выяснили спасатели, лось плыл по западной Двине, но в какой-то момент решил выйти на сушу. Так он оказался в районе монумента «Три штыка». Затем через площадь Победы двинулся в сторону облисполкома.

«Звонки от горожан, что по городу гуляет лось, стали поступать в службу МЧС, УВД, охрану животного и растительного мира стали поступать в 7:30», —уточнили в областном управлении МЧС.

Спасатели, МЧС и специалисты госинспекции по охране животного и растительного мира приняли решение не принимать никаких мер в отношении животного, а, держа ситуацию под контролем, дать ему возможность самостоятельно выбраться из города.

Людей он сторонится, и, судя по маршруту, движется в сторону леса, уточнили в МЧС. Движение животного спасатели и инспекторы отслеживали только по лаю местных собак.

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