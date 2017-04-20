В Калининграде отметят День рождения Канта
Ко дню рождения знаменитого философа, чье имя неразрывно связано с историей и культурой нашего города, Кафедральный собор совместно с БФУ имени И. Канта подготовил специальную программу.
Ко дню рождения знаменитого философа, чье имя неразрывно связано с историей и культурой нашего города, Кафедральный собор совместно с БФУ имени И. Канта подготовил специальную программу.
22 апреля острове Канта пройдет городской субботник, органный концерт, лекция немецкого профессора и традиционное возложение цветов к мемориальному захоронению ученого.
В 15.00 в соборе начнется торжественная часть празднования Дня рождения философа. Короткое музыкальное вступление от титулярного органиста собора предварит приветственное слово известного российского кантоведа профессора Леонарда Калинникова и председателя общества друзей Канта и Кёнигсберга Герфрида Хорста. Сразу после церемонии состоится публичная лекция члена правления Кантовского общества Германии, профессора Университета им. Мартина Лютера
Завершит День рождения Канта церемония возложения цветов к мемориальному захоронению философа. Ожидается, что в этом мероприятии примет участие врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Начало церемонии в 17.15.