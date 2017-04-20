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11:57 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде отметят День рождения Канта

Ко дню рождения знаменитого философа, чье имя неразрывно связано с историей и культурой нашего города, Кафедральный собор совместно с БФУ имени И. Канта подготовил специальную программу.

22 апреля острове Канта пройдет городской субботник, органный концерт, лекция немецкого профессора и традиционное возложение цветов к мемориальному захоронению ученого.

В 15.00 в соборе начнется торжественная часть празднования Дня рождения философа. Короткое музыкальное вступление от титулярного органиста собора предварит приветственное слово известного российского кантоведа профессора Леонарда Калинникова и председателя общества друзей Канта и Кёнигсберга Герфрида Хорста. Сразу после церемонии состоится публичная лекция члена правления Кантовского общества Германии, профессора Университета им. Мартина Лютера Галле-Виттенберг Юргена Штольценберга.

Завершит День рождения Канта церемония возложения цветов к мемориальному захоронению философа. Ожидается, что в этом мероприятии примет участие врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Начало церемонии в 17.15.

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