В Калининграде отметят День рождения Канта

22 апреля острове Канта пройдет городской субботник, органный концерт, лекция немецкого профессора и традиционное возложение цветов к мемориальному захоронению ученого.

В 15.00 в соборе начнется торжественная часть празднования Дня рождения философа. Короткое музыкальное вступление от титулярного органиста собора предварит приветственное слово известного российского кантоведа профессора Леонарда Калинникова и председателя общества друзей Канта и Кёнигсберга Герфрида Хорста. Сразу после церемонии состоится публичная лекция члена правления Кантовского общества Германии, профессора Университета им. Мартина Лютера Галле-Виттенберг Юргена Штольценберга.

Завершит День рождения Канта церемония возложения цветов к мемориальному захоронению философа. Ожидается, что в этом мероприятии примет участие врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Начало церемонии в 17.15.