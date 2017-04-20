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11:52 (мск), источник: НИА Самара

Самарские ученые создали первый шагающий офис

Молодые специалисты часто сталкиваются с необходимостью снимать помещение, новинка поможет решить эту проблему.

Архитекторы Самарского Политеха придумали офис, который может перемещаться с места на место на собственных «ногах». Вдохновение разработчики нашли в животном мире.

Пока такие мобильные архитектурные объекты есть только в виде прототипов. Однако в ближайшем будущем ожидается строительство и первого шагающего офиса, который должен решить проблему нехватки дешевых офисных площадей для молодых компаний.

В 2013 году Антон Раков и Юлия Ратиева рассчитали инновационную схему преобразования вращательного движения в шаг КС-13. Эта схема позволила разместить над шагающими опорами сооружения полезное пространство. В основе лежат природные конструкции: КС-13 создавалась по принципу строения конечностей млекопитающих, пресмыкающихся и насекомых. В некоторых модификациях объекты приводятся в движение только при помощи мускульной силы человека, в других устанавливаются электродвигатели. Сейчас их изготавливают из фанеры, в перспективе планируется использование металла и бетона.

«Проект вырос из социальной проблемы. Выходя из стен ВУЗа и начиная собственное дело, молодые специалисты сталкиваются с необходимостью снимать помещение. Это дорого, а гарантии стабильного дохода нет. Отсюда потребность в особом свободном от взимания платы объекте, который не создавал бы неудобств для окружающих, а при необходимости мог бы свободно перемещаться с места на место. Мобильные сооружения на колёсах далеко не всегда пригодны для такого использования, кроме того, они нуждаются в двигателе и имеют сложности с маневренностью и проходимостью. В этом смысле шагающие конструкции выглядят более перспективно», — пояснил кандидат архитектуры, доцент кафедры инновационного проектирования СамГТУ Антон Раков.

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