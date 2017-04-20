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13:13 (мск), источник: Мослента

Тепло придет в московский регион 26 апреля

В ночь на среду температура воздуха достигнет положительных значений.

Источник: Агентство «Москва»

Потепление ожидается в московском регионе 26 апреля, когда ночная температура воздуха достигнет плюсовых значений. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает агентство РИАМО со ссылкой на Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в ночь на ближайшую среду столбик термометра покажет от 2 до 4 градусов выше ноля. Днем 26 апреля воздух прогреется до плюс 13 градусов, и температура начнет соответствовать климатической норме.

Сейчас в Москве и Подмосковье температура воздуха на 4−5 градусов ниже климатической нормы.

«В Москве все еще стоит тыловая часть циклона, и происходит заток арктического воздуха. В выходные и в начале следующей недели будет холодно», — отметил представитель Гидрометцентра.

20 апреля синоптики пообещали жителям столицы прохладную и ветреную погоду. Температура воздуха составит 3−5 градусов тепла, по области будет от 1 до 6 градусов.

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