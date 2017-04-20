Дума обязала железную дорогу помогать инвалидам-колясочникам

«Отныне на любой железнодорожной станции персонал будет обязан организовать помощь людям с инвалидностью и в коляске», — заявил зампредседателя комитета Госдумы по здоровью Леонид Огуль.

В настоящее время ответственность за посадку и высадку на железнодорожный транспорт пассажиров с инвалидностью возлагается только на владельца инфраструктуры.

Однако в пригородном железнодорожном сообщении на подавляющем большинстве остановок нет никакого персонала и каких-либо представителей владельца инфраструктуры.

«Расстояние между полом тамбура вагона и пассажирской платформой, указанное в Правилах технической эксплуатации железных дорог РФ, не позволяет человеку в инвалидной коляске самостоятельно преодолеть его при посадке и высадке. Это возможно лишь при оснащении подвижного состава специальным посадочным устройством, а этого зачастую нет. Когда непосредственно перевозчик не несет никакой ответственности за посадку и высадку пассажиров с инвалидностью, он не заинтересован в приобретении и установке таких посадочных устройств», — отметил Огуль.