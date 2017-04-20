Несколько уральских промышленников вошли в рейтинг богатейших людей России

Российское издание Forbes в четверг, 20 апреля 2017 года, обнародовало ежегодный, 14-й по счету, рейтинг 200 богатейших предпринимателей России — в списке есть несколько медийных промышленников с Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На девять пунктов в рейтинге поднялся владелец Магнитогорского металлургического комбината (ОАО «ММК», Челябинская область) Виктор Рашников — эксперты издания оценили его состояние в 8 млрд 300 млн долларов США, поместив на 14 место.

Игорь Алтушкин, владеющий 80% акций Русской медной компании, третьего по величине производителя меди в России, с 2 млрд долларов оказался на 47 месте, также улучшив позиции в рейтинге — на три пункта.

Вице-спикер Законодательного Собрания Челябинской области Константин Струков, потеряв 14 пунктов, занял 108 место в рейтинге — его состояние оценивается в 950 млн долларов США.

Крупнейший владелец группы ЧТПЗ (72,9%; Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод) Андрей Комаров вернулся в число участников рейтинга Forbes после трехлетнего перерыва — он на 128 месте с 800 млн долларов США.

Также в числе повторных дебютантов рейтинга оказался Игорь Зюзин, держатель контрольного пакета акций Мечела (55,04%; в том числе Челябинский металлургический комбинат) — его состояние оценивается в 650 млн долларов США, 152 место в рейтинге (в 2011 году у него было 8,9 млрд долларов, Зюзин занимал 16-е место).

Добавим, что список второй раз подряд возглавил Леонид Михельсон, совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк». Его состояние Forbes оценил в 18,4 млрд долларов США. Второе место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов с 17,5 млрд, третье — владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, с оценкой состояния в 16,1 млрд долларов США.