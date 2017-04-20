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16:34 (мск), источник: ЮГА.ру

Глава Краснодара поддержал идею создания в городе школы баскетбола

Глава Краснодара Евгений Первышов поддержал инициативу по строительству в Краснодаре баскетбольной школы «Локомотива-Кубань».

Такое решение было принято на встрече мэра с генеральным менеджером баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Алексеем Саврасенко.

По словам менеджера, клуб намерен реализовать новую систему подготовки резерва. На первом этапе в школах Краснодара будут организованы баскетбольные секции для учащихся 1−4 классов. А на втором этапе планируется создание специализированного детского баскетбольного центра на 650−700 мест с собственным общежитием и медико-восстановительным центром.

Место создания центра пока не определено.

«Также в ходе встречи Евгений Первышов и Алексей Саврасенко обсудили возможность организации под эгидой “Локомотива-Кубань” проекта любительского баскетбольного турнира, в котором смогут принять участие команды разных возрастов», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, клуб «Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» на выезде.

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