В областной больнице назначен новый исполняющий обязанности главного врача
С 20 апреля Калининградскую областную больницу на ул. Клинической возглавил Роман Висков. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
С 20 апреля Калининградскую областную больницу на ул. Клинической возглавил Роман Висков. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Роман Владимирович родился 1 апреля 1975 года в Омске. Исполняющий обязанности руководителя КОКБ окончил Омскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», клиническую ординатуру ОГМА по кардиологии. Прошел профессиональную переподготовку по функциональной диагностике, рентгенологии, организации здравоохранения и общественного здоровья, терапии и основам интервенционной радиологии, а также эндоваскулярной хирургии.
По окончании ординатуры Роман Висков остался в медицинской академии в качестве преподавателя. Затем работал в
Роман Висков кандидат медицинских наук по специальности «кардиология», продолжает активную
Напомним, в марте 2017 года стало известно о том, что главный врач Калининградской областной больницы Константин Поляков покидает свой пост. Сам Поляков рассказал, что с ним досрочно расторгли контракт.