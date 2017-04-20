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15:12 (мск), источник: Новый Калининград

В областной больнице назначен новый исполняющий обязанности главного врача

С 20 апреля Калининградскую областную больницу на ул. Клинической возглавил Роман Висков. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного правительства в четверг.

Роман Владимирович родился 1 апреля 1975 года в Омске. Исполняющий обязанности руководителя КОКБ окончил Омскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», клиническую ординатуру ОГМА по кардиологии. Прошел профессиональную переподготовку по функциональной диагностике, рентгенологии, организации здравоохранения и общественного здоровья, терапии и основам интервенционной радиологии, а также эндоваскулярной хирургии.

По окончании ординатуры Роман Висков остался в медицинской академии в качестве преподавателя. Затем работал в Западно-Сибирском медицинском центре Минздрава РФ, возглавлял один из санаториев Московской области, работал замначальника отдела в Департаменте организации специализированной медицинской помощи и стандартизации здравоохранения Минздрава РФ. С 2013 года — заместитель главного врача Городской клинической больницы им. Ф. И. Иноземцева в Москве.

Роман Висков кандидат медицинских наук по специальности «кардиология», продолжает активную научно-практическую деятельность.

Напомним, в марте 2017 года стало известно о том, что главный врач Калининградской областной больницы Константин Поляков покидает свой пост. Сам Поляков рассказал, что с ним досрочно расторгли контракт.

Комментарии
1
Лариса Котова
Жаль, что предсказуемо назначение. Москва - это Москва. А Калининградская областная - это главврач Поляков!
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