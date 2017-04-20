В Ленинске-Кузнецком председатель ТСЖ присвоила крупную сумму денег

Женщина, занимавшая должность председателя правления ТСЖ, присвоила около 1 300 000 рублей.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, бухгалтер в ТСЖ был устроен фиктивно, зарплату за него получала председатель. Кроме этого женщина сама начисляла себя премии, выплаты за неиспользованный отпуск и за работу в праздничные дни. Согласно табелям учета рабочего времени она работала в ТСЖ с утра до вечера и часто сверх нормы. Однако она одновременно было директором одной из местных фирм, где находилась полный рабочий день. Следовательно, премии и доплаты были незаконными.

Всего обвиняемая украла 1 300 000 рублей. Ущерб был возмещен полностью благодаря тому, что был наложен арест на принадлежащие её автомобили, гараж и земельный участок на общую сумму 1 465 000 рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.